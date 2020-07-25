«Химки» — «Зенит»: прогноз Георгия Черданцева на матч финала Кубка России

Известный комментатор Георгий Черданцев сделал прогноз на финал Кубка России «Химки» — «Зенит».

Ставка: обе забьют за 2.23, тотал больше 2.5 мяча за 1.65.

«Сложный матч для ставок. Но когда очевиден фаворит, подобрать ставку с хорошим коэффициентом сложно. И всё же у меня есть один вариант: я оттолкнусь от того, что «Химки» в этом матче забьют.



«Зенит» будет играть второй выезд за неделю. Финал для него будет проходить на фоне большой усталости от тяжёлого графика. Был выезд в «Ростов». Да, там был второй состав. Но и Дзюба и Азмун летали, соревновались за звание лучшего бомбардира. Поэтому вылет в Екатеринбург сразу после Ростова — большая нагрузка. Понятно, что есть мотивация сделать золотой дубль.



Но ведь и у «Химок» мотивации не меньше. Сергей Юран умеет правильно настроить игроков. А парни из его команды будут играть против действующего чемпиона.



К тому же нейтральное поле в некотором смысле нивелирует преимущество «Зенита». И думаю, что «Химки» могут попробовать поймать «Зенит» на усталости и несобранности.



Если вспомнить полуфинальный матч «Зенита» со «Спартаком», то там у Соболева был стопроцентный момент, когда он просто не попал в створ ворот. В том эпизоде опытные защитники «Зенита» бросили Соболева совершенно одного в центральной зоне. Это накопившаяся усталость даёт себя знать.



Резюмируя, я буду отталкиваться от гола «Химок». Забьют химчане, но забьёт и «Зенит». Однозначно с таким нападением и с таким подбором игроков голы у петербургского клуба будут, поэтому я беру ставку «обе забьют и ТБ 2.5».