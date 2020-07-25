«Зенит» — «Химки»: прогноз Артура Петросьяна на финал Кубка России

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на финальный матч Кубка России сезона-2019/2020 «Зенит» — «Химки».
Ставка: «Химки» не проиграют в первые 30 минут за 1.72, второй тайм результативнее первого за 2.11.
«Химки» удивили в полуфинале Кубка. Сергей Юран умудрился не имевших несколько месяцев соревновательной практики игроков подготовить отменно не только тактически, но и физически. Они грамотно играли без мяча, отменно действовали при стандартах, да и сил у них хватило чуть ли не на весь матч.
Понятно, что «Зенит» — фаворит, и наверняка своё он возьмет. Но нет уверенности в том, что это будет очень уж легко. Если «Химки» сыграют так же, как в Екатеринбурге, питерцам будет точно не просто.
Питерцы редко когда включают полные обороты с первых минут. Наверняка не станут этого делать и на этот раз, к тому же понимая, что на игру в высоком темпе на два тайма соперников может не хватить («Урал» всё-таки был далёк от того, чтобы предлагать «Химкам» высокий темп).
Предположу, что как минимум полчаса химчане выстоят, ну а дальше многое будет зависеть от «Зенита».
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