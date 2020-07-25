«Зенит» — «Химки»: прогноз Дмитрия Симонова на матч финала Кубка России

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч финала Кубка России сезона-2019/2020 «Зенит» — «Химки».

Ставка: победа «Зенита» с форой (–1.5) за 1.65, тотал больше 5.5 жёлтой карточки за 1.60.

«Первым делом я бы обратил внимание на количество жёлтых карточек. «Химки» — среди лидеров ФНЛ по числу фолов и ЖК в среднем за матч, и против «Зенита» именно жёсткая игра может принести дивиденды. Кроме того, команде передаётся характер тренера — сначала энергичного Талалаева, а сейчас борзого Юрана. В полуфинале против «Урала» юрановцы насобирали 20 фолов и 5 ЖК. Полагаю, что «Химки» и в финале наберут немало предупреждений и, возможно, выведут из себя «Зенит», где в последнее время регулярно допускают жёсткие фолы Оздоев, Барриос, Дуглас Сантос. Предлагаю брать ТБ или по общему числу «горчичников», или персонально у новичка РПЛ.



Что касается результата, то я прогнозирую уверенную победу «Зенита» в основное время. Кэф на это, однако, очень низкий — около 1.2. Чтобы его улучшить, поставлю на победу фаворита с разницей более чем в один мяч. «Химки» уверенно выбили из розыгрыша Кубка «Урал», но их потенциала не хватит, чтобы огорчить «Зенит». Сине-бело-голубые великолепно подготовились к рестарту и не проиграли даже в тех матчах, где Сергей Семак выставлял большую группу резервистов. Против «Химок» же выйдут все лучшие. Полагаю, счёт будет в разбросе 0:2/1:3 — 0:3/1:4».