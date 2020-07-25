«Зенит» — «Химки»: прогноз Игоря Гамулы на финальный матч Кубка России

Известный тренер Игорь Гамула сделал прогноз на матч финала Кубка России сезона-2019/2020 «Зенит» — «Химки».



Ставка: обе забьют за 2.30.



«Думаю, что здесь будет матч учеников против учителей, как говорил Доменико Тедеско. Хотя «Химки» в прошлые выходные доказали, что у них боеспособная команда, обыграв в Екатеринбурге «Урал» со счетом 3:1.



Можно сказать, что встречаются представители ФНЛ и Премьер-Лиги, но в следующем сезоне «Химки» уже будут выступать в Премьер-Лиге.



«Химки» в игре с «Уралом» показали очень уверенную игру и даже вели после первого тайма со счетом 3:0. Сергей Николаевич Юран поставил хороший футбол. Видно, что игроки прогрессируют и хотят играть в футбол. Думаю, их ждёт хорошее будущее в РПЛ.



Что касается «Зенита», то питерцы набрали ход. После рестарта «Зенит» не проиграл ни одного матча, он стал чемпионом за четыре тура до финиша. В среду сине-бело-голубые вторым составом обыграли «Ростов» — 2:1. Видно, что «Зенит» готов к триумфальному золотому дублю.



Думаю, «Химки» будут играть от обороны и искать шанс в контратаках. Ставлю на «обе забьют» с коэффициентом 2.30».

«Зенит» — «Химки». Прогноз: Дзюба, Азмун и Семак принесут Санкт-Петербургу золотой дубль «Химки» сенсационно выбили в полуфинале «Урал», но петербуржцы — это совсем другой уровень.