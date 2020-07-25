«Зенит» — «Химки»: прогноз Игоря Гамулы на финальный матч Кубка России

Известный тренер Игорь Гамула сделал прогноз на матч финала Кубка России сезона-2019/2020 «Зенит» — «Химки».
Ставка: обе забьют за 2.30.
«Думаю, что здесь будет матч учеников против учителей, как говорил Доменико Тедеско. Хотя «Химки» в прошлые выходные доказали, что у них боеспособная команда, обыграв в Екатеринбурге «Урал» со счетом 3:1.
Можно сказать, что встречаются представители ФНЛ и Премьер-Лиги, но в следующем сезоне «Химки» уже будут выступать в Премьер-Лиге.
«Химки» в игре с «Уралом» показали очень уверенную игру и даже вели после первого тайма со счетом 3:0. Сергей Николаевич Юран поставил хороший футбол. Видно, что игроки прогрессируют и хотят играть в футбол. Думаю, их ждёт хорошее будущее в РПЛ.
Что касается «Зенита», то питерцы набрали ход. После рестарта «Зенит» не проиграл ни одного матча, он стал чемпионом за четыре тура до финиша. В среду сине-бело-голубые вторым составом обыграли «Ростов» — 2:1. Видно, что «Зенит» готов к триумфальному золотому дублю.
Думаю, «Химки» будут играть от обороны и искать шанс в контратаках. Ставлю на «обе забьют» с коэффициентом 2.30».
- 25 июля 2020
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:50
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:10
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:10
-
08:00
-
07:30
- 24 июля 2020
-
23:45
-
23:35