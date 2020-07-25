«Брага» — «Порту»: прогноз и ставка на матч чемпионата Португалии 25 июля

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Португалии «Брага» — «Порту».

Ставка: тотал больше 3 мяча за 2.09.

«Заключительный поединок превращается для обеих сторон в формальность. «Порту» уже давно гарантировал себе золотые медали и играет в своё удовольствие. Получается, к слову, замечательно. «Драконы» идут на серии из шести побед, и за это время они пропустили лишь два мяча.



Результативность потрясающая — 21 гол, то есть 3,5 штуки в среднем за 90 минут. Крепкий «Морейренсе» в понедельник вообще получил шесть пробоин (1:6). Понятно, что по уровню исполнителей и качеству футбола гости смотрятся гораздо солиднее, поэтому можно не мудрить и взять «П2 с нулевой форой» за крепкий коэффициент 1.83.



Или даже проверить лобовую победу гостей, на неё дают 2.40. «Порту» — самый результативный клуб в Португалии: аж 73 мяча за 33 тура. «Брага» тоже предпочитает смелый футбол, а потому много забивает и достаточно пропускает. Никакого давления нет, обе стороны могут не забивать голову тактикой и просто показать классный футбол.



Даже странно, что на «тотал больше 2.5 мяча» при таких исходных данных дают нестыдные 1.70. «Тотал больше 3 голов» за 2.09 тоже смотрится достойно. В трёх предыдущих очных встречах из четырёх голы забивались в обе стороны, единственное исключение — финал Кубка лиги, где цена ошибки была выше. Вряд ли тут возникнут проблемы с результативностью».