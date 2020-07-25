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«Брешия» — «Парма»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 36-го тура Серии А

«Брешия» — «Парма»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 36-го тура Серии А
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Серии А «Брешия» — «Парма».

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 1.86.

«В прошлой игре гости прервали семиматчевую серию без побед, в ходе которой скатали лишь одну ничью. В тяжелейшей домашней встрече получилось победить крепкий «Наполи» (2:1), что должно непременно добавить уверенности перед предстоящем выездом.

А уверенность в своих силах жёлто-синим непременно потребуется, поскольку «Брешия» на своём поле способна удивить. Дело в том, что аутсайдер Серии А после паузы провёл четыре домашних поединка и набрал 7 очков из 12 возможных, что весьма неплохо для команды со дна турнирной таблицы. При этом стоит отметить результативность «львицы»: за эти четыре встречи на своём поле она забила шесть голов.

«Парма» же выдающейся игрой на выездах в последнее время едва ли сможет похвастать. Она имеет три поражения кряду с общим счётом 4-8 — забивает исправно, вот только пропускает чрезмерно много. А при таких раскладах есть смысл даже подумать над классическим 1Х за коэффициент 1.86.

Любопытно также и то, что в 9 предыдущих матчах из 10 с участием «крестоносцев» непременно заходила ставка «обе забьют + тотал больше 2.5 мяча». «Брешия» может дать бой на своём поле, а «Парма» неизменно забивает уже 10 игр подряд, так что вполне можно подумать над таким вариантом. К тому же букмекеры дают на него вполне рабочий коэффициент — 1.86».

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В 9 из 10 предыдущих матчей «крестоносцев» заходила ставка «обе забьют» + тотал больше 2.5 мяча.
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