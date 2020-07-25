«Зенит» — «Химки»: прогноз и ставка «Чемпионата» на финал Кубка России

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч финала Кубка России «Зенит» — «Химки».

Ставка: гол с 30:00 по конец первого тайма за 2.37.

«Обе команды должны находиться в хорошем состоянии. «Химки» не имели игровой практики четыре с лишним месяца, однако приятно удивили уровнем физической готовности. Они очень здорово прессинговали в полуфинале, а затем получили неделю на восстановление и подготовку.



«Зенит» в середине недели слетал в Ростов-на-Дону, однако тренерский штаб посмотрел в деле ближайший резерв. Широкая ротация позволила поберечь силы лидеров, что, впрочем, никак не помешало добыть очередную победу (2:1). Несколько футболистов основы остались в Санкт-Петербурге, Сердар Азмун и Артём Дзюба отыграли один тайм, а Далер Кузяев провёл около 20 минут.



Соответственно сине-бело-голубые тоже не тратили лишних сил и должны быть хорошо готовы. Всё это обещает бодрый и интенсивный футбол. Понятно, что вероятность сенсации крайне низка, поскольку у чемпиона России полнейший порядок с мотивацией — на кону второй золотой дубль в истории клуба.



Поэтому линия выглядит невероятно скучно. На лобовую победу фаворита дают смешной коэффициент 1.25, даже «П2 с форой (–1.5)» идёт за скромные 1.72. Из основных вариантов более-менее нормально выглядят разве что «П2 с форой (–2)» за 2.11, а также «П2 + тотал больше 2.5 гола» за 1.78.



Мы же предпочтём взять необычный вариант. «Химки» ещё при Андрее Талалаеве использовали высокий прессинг и старались атаковать вертикально, максимально быстро доходя до чужой штрафной. Скорее всего, они не отступят от своего футбола и будут стараться поддавливать гранда.



В связи с этим поначалу у сине-бело-голубых наверняка возникнут проблемы, однако подобный футбол требует огромного количества сил. Скорее всего, ближе к получасу игры подопечные Сергея Юрана подсядут, а петербуржцы навалятся на ворота аутсайдера с удвоенной энергией. На таком фоне любопытно выглядит «гол с 30:00 по конец первого тайма», букмекеры дают на него замечательный коэффициент 2.37. Можно рассмотреть также «ИТБ 1 гола «Зенита» в первом тайме» за 1.90».