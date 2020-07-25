«Белшина» — «Неман»: прогноз и ставка на матч чемпионата Беларуси

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Высшей лиги Беларуси «Белшина» — «Неман».

Ставка: победа «Немана» всухую за 2.83.

«У гродненцев цель максимально благородная — борьба за чемпионство. Команда набрала потрясающий ход, набрав в девяти предыдущих турах 23 очка из 27 возможных. Семь побед и две ничьи. Последнее поражение датировано аж 9 мая, с тех пор прошло 2,5 месяца. Подопечные Игоря Ковалевича в ходе ударной серии пропустили всего два мяча — по одному от «Славии» из Мозыря и «Торпедо-БелАЗ». Сухая серия составляет аж 599 минут, до есть почти десять часов.

Правда, в двух недавних турах допущены осечки: 0:0 — с «Витебском» и 0:0 — с «Шахтёром» из Солигорска. Шансы вернуться на победный путь хороши. Впереди битва с «Белшиной», а это абсолютно худший клуб Высшей лиги. В 18 встречах всего 10 очков, 8 баллов — до зоны стыков, 9 — до спасительной 13-й строчки. Правда, в последнее время клуб из Бобруйска приободрился. Смена тренера и изменения в составе придали импульс.



В шести предыдущих турах набрано семь очков — гордиться особо нечем, но на фоне кошмарного старта сезона этот результат кажется чуть ли не прорывом. «Шина» по-прежнему много ошибается в защите и редко пропускает меньше двух-трёх мячей, зато забивает теперь заметно чаще. Иногда этого хватает.



Правда, с «Неманом» будет туго, ведь забить ему сейчас мало кому удаётся. Гости недобрали очков в двух недавних турах и будут предельно мотивированы. Уровень исполнителей у них выше, а про организацию игры даже говорить не приходится. Логичнее плясать от гостей. В принципе «П2» за 1.75 смотрится нормально, так что можно не мудрить.



Варианты посмелее — «обе забьют — нет» за 1.90, «П2 + тотал меньше 3.5 мяча» за 2.43 или даже «П2 всухую» за 2.83. Логика предельно простая: гродненцы не пропускают на протяжении 600 минут, а допустить потерю концентрации после двух осечек подряд Игорь Ковалевич не позволит. Отличиться хозяевам вряд ли удастся».