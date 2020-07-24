Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

Букмекеры назвали фаворита сезона РПЛ-2020/2021

Букмекеры назвали фаворита сезона РПЛ-2020/2021
Ставки / Прогнозы 0

Сезон в РПЛ завершился, а новый начнётся уже совсем скоро, через две недели. Букмекеры принимают ставки на победителя сезона-2020/2021 в Российской Премьер-Лиге.

По оценке экспертов, «Зенит» сохранит титул в следующем сезоне. Поставить на это можно с коэффициентом 1.45. Это примерно 65% вероятности.

Букмекеры считают главными соперниками питерцев «Краснодар» и «Локомотив». Шансы этих команд аналитики оценили одинаково — коэффициентом 8.00 (12%).

На успех ЦСКА можно поставить с коэффициентом 10.00 (10%). Шансы московского «Спартака» букмекеры оценили коэффициентом 20.00 (5%). На чемпионство остальных клубов коэффициенты существенно выше.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020