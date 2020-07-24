Букмекеры назвали фаворита сезона РПЛ-2020/2021

Сезон в РПЛ завершился, а новый начнётся уже совсем скоро, через две недели. Букмекеры принимают ставки на победителя сезона-2020/2021 в Российской Премьер-Лиге.



По оценке экспертов, «Зенит» сохранит титул в следующем сезоне. Поставить на это можно с коэффициентом 1.45. Это примерно 65% вероятности.



Букмекеры считают главными соперниками питерцев «Краснодар» и «Локомотив». Шансы этих команд аналитики оценили одинаково — коэффициентом 8.00 (12%).



На успех ЦСКА можно поставить с коэффициентом 10.00 (10%). Шансы московского «Спартака» букмекеры оценили коэффициентом 20.00 (5%). На чемпионство остальных клубов коэффициенты существенно выше.



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