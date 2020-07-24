«Милан» — «Аталанта»: ставка Георгия Черданцева на матч Серии А

Популярный футбольный комментатор и ведущий «Матч ТВ» Георгий Черданцев сделал прогноз на матч «Милан» — «Аталанта».



Ставка: минимум 4 мяча в матче за 2.23.



«Думаю, должен получиться яркий матч. Игра на три исхода. Поэтому я бы здесь не стал брать какие-то форы или победы той или иной команды.



«Аталанта» проводит какой-то совершенно сверхъестественный сезон. По-моему, это самая яркая команда Европы прямо сейчас. Трудно объяснить с ходу, с чем всё это связано, но и не в прогнозе это всё обсуждать.



Предлагаю просто обратить внимание на то, что обе команды играющие, забивающие, верховые. И это тот матч, где никому не нужно отсиживаться в обороне.



У «Аталанты» есть возможность закрепиться на втором месте. Для этого нужно победить в оставшихся трёх матчах. И играть от обороны – не стиль этой команды.



«Милан» в свою очередь тоже показывает очень хороший футбол. Буквально на днях стало известно, что Рангник не возглавит «Милан». Соответственно, у Пиоли появляется шанс на продление контракта. Для этого нужно сохранить место в еврокубковой зоне. Нужно выиграть оставшиеся матчи. Это вполне по силам. Потому что остались «Сампдория» на выезде и дома «Кальяри». Очки можно набирать. И в этой встрече тоже нужно забивать голы и выигрывать.



Думаю, игра должна получиться результативной. И я взял бы в этом матче какой-нибудь хороший тотал. Например, ТБ 3.5», — сказал Черданцев.



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