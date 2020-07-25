«Зенит» — «Химки»: прогноз Алексея Андронова на финал Кубка России

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч финала Кубка России сезона-2019/2020 «Зенит» — «Химки».
Ставка: гол «Зенита» в каждом тайме за 1.87.
«Несмотря на сильное выступление «Химок» в полуфинале, несмотря на всю браваду главного тренера Сергея Юрана, который обещает не просто дать бой «Зениту», а знает определённые несколько минут питерского клуба и знает, как ими воспользоваться и привезти кубок в «Химки», я всё-таки думаю, что «Зенит» остаётся явным фаворитом этого матча. Команда на хорошем ходу, и понятно, что золотой дубль является целью. Мы уже поняли, что команда не очень сильно расслабилась после выигрыша чемпионата, и я думаю, что она одержит победу.
Полагаю, что «Химкам» будет очень тяжело настроиться на эту встречу. Если с «Уралом» они считали себя ровней, то с «Зенитом» это будет не так. Мой вариант ставки — «Зенит» забьёт в обоих таймах. Мы таким образом абстрагируемся от результата: то, что «Зенит» будет создавать моменты, очевидно. Коэффициент — 1.87».
- 25 июля 2020
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