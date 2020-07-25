Роберт Уиттакер — Даррен Тилл: прогноз Александра Емельяненко на бой UFC

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко дал прогноз на бой Роберта Уиттакера и Даррена Тилла.
Ставка: победа Тилла за 2.05.
«Сразу хочу сказать, что в этом бою я отдаю предпочтение Даррену, так как все эти букмекеры серьёзно переоценивают шансы Уиттакера. По моему мнению, фаворитом является именно Тилл, потому что он смог после двух поражений перешагнуть через себя и в трудном бою выиграть у Гастелума. Уверен, что английский боец серьёзно готовился к поединку с Робертом.
Уиттакер потерял много времени из-за травмы, и он точно появится в клетке не в оптимальной форме. Мне нравится ударная техника Тилла, и я думаю, что он с каждым разом всё больше и больше прибавляет в этом аспекте, и для него даже Уиттакер не должен стать проблемой. Тем более стоит помнить, что Роберт проиграл в прошлом поединке нокаутом.
Если бы у австралийца не было травмы, то я бы ещё подумал над его победой, однако в этом противостоянии лично для меня всё очевидно — победа Даррена Тилла».
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