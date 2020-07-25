«Химки» — «Зенит»: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало матча

Сегодня, 25 июля, «Зенит» и «Химки» сыграют в матче финала Кубка России. Начало встречи — в 17:00 мск. В прямом эфире игру покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом петербуржцев: сделать ставку на победу «Зенита» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.25. В случае успеха ставка в 1000 рублей принесёт игроку 1250 рублей.

Успех «Химок» оценён букмекерами коэффициентом 15.0. Если клуб из Московской области победит в основное время, выигрыш со ставки в 1000 рублей составит 15 тыс. рублей.



Букмекеры уверены, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.64, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.40. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно с коэффициентом 7.20.

Итоговый успех «Зенита» оценён коэффициентом 1.07. Если обладателем Кубка России станут «Химки», сыграет коэффициент 8.50.