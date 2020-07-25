«Наполи» — «Сассуоло»: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало матча

Сегодня, 25 июля, «Наполи» примет «Сассуоло» в матче 36-го тура чемпионата Италии. Начало игры — в 22:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 2».

Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.61. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 5.85. Ставки на ничью принимают за 4.75.



Букмекеры уверены, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.50, тотал меньше 2.5 мяча — за 2.62. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.42.

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