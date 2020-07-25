«Наполи» — «Сассуоло»: прямой эфир, где смотреть онлайн трансляцию, по какому каналу

25 июля «Наполи» примет «Сассуоло» в матче 36-го тура чемпионата Италии. Начало игры — в 22:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 2».
Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.61. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 5.85. Ставки на ничью принимают за 4.75.
Букмекеры уверены, что матч Серии А «Наполи» — «Сассуоло» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.62. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.42.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 25 июля 2020
-
19:13
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:50
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00