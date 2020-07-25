«Бенфика» — «Спортинг»: прямой эфир, где смотреть онлайн трансляцию, по какому каналу

25 июля «Бенфика» и «Спортинг» сыграют в матче 34-го тура чемпионата Португалии. Начало встречи — в 23:15 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч! Футбол 1».
Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Бенфики» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.95. Успех «Спортинга» оценён букмекерами коэффициентом 4.00.
Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Португалии 25 июля «Бенфика» — «Спортинг» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.95, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.94. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.58.
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