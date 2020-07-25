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«Химки» — «Зенит»: прогноз Александра Мостового на финал Кубка России

«Химки» — «Зенит»: прогноз Александра Мостового на финал Кубка России
Ставки / Прогнозы 0

Экс-форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на финал Кубка России «Химки» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» с форой (–2) за 2.23.

«Химки» выходят в Премьер-Лигу. Качели с выходом подмосковной команды закончились, а сам клуб подтвердил своё право сыграть в элитном дивизионе победой в полуфинале над «Уралом», причём сделал это уверенно.

Последний официальный матч подопечные Сергея Юрана провели ещё в середине марта, но после такого перерыва выглядели очень свежо не только в кубковой игре. В трёх товарищеских играх вице-чемпион ФНЛ выиграл с общим счетом 10:0.

«Зенит» досрочно выиграл чемпионат. Золотые медали РПЛ команда из Санкт-Петербурга не против положить в Кубок страны. У Сергея Семака для этого есть всё, осталось только выйти на поле в Екатеринбурге, где команда с берегов Невы выиграла 7 последних матчей из 8, и добыть трофей в честной битве.

После досрочной победы чемпион ни разу не проиграл, да и навряд ли сегодня у новичка высшей лиги есть шансы против лидера российского футбола, тем более что практически все основные игроки в строю и рвутся в бой.

Не хочу искать варианты фантастического или невероятного успеха красно-чёрных. Предполагаю уверенный успех фаворита, на что и делаю ставку. Моя ставка – «победа «Зенита» с форой (–2) за 2.23».

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