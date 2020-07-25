«Зенит» — «Химки»: прогноз Максима Калиниченко на финальный матч Кубка России

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал прогноз на матч финала Кубка России «Зенит» — «Химки».

Ставка: обе забьют за 2.30.

«Тут всё на поверхности. Фаворит всем понятен и известен. Есть «Зенит» — чемпион РПЛ, и есть «Химки» — «выскочка» из ФНЛ, который, к удивлению многих и для меня в том числе, уверенно обыграл «Урал» в полуфинале.



Команда Сергея Юрана сейчас находится на сумасшедшем эмоциональном подъёме. Хотя она давно не играла в чемпионате и клуб даже не проводил товарищеских матчей, тем не менее «Химки» вышли и разбили в пух и прах «Урал». А ведь кто бы что ни говорил, екатеринбургский клуб — довольно сильный, и забить ему три гола на выезде очень трудно.



Но учитывая, что у «Химок» в атаке много хороших футболистов, у меня есть уверенность в том, что они просто так не сдадутся в финале. Обороне питерцев они доставят много хлопот.



«Зенит» же спокойно победил в РПЛ за несколько туров до окончания чемпионата. Последние матчи команда Сергея Семака без проблем доигрывала и при этом больших ошибок не допускала. В полуфинале Кубка «Зенит» разобрался со «Спартаком» и приблизился ещё к одному трофею в этом сезоне.



Хотя стоит отметить, что в недавних встречах сине-бело-голубые были не столь результативны: в двух последних матчах — одинаковый счёт 2:1.



Абсолютно не уверен, что «Зениту» будет легко в финале. Скорее всего, он выиграет, но как именно, тяжело сказать. Одно можно утверждать: «Химки» будут бороться и бежать в атаку. Поэтому я предлагаю поставить на то, что обе команды забьют в этой встрече».