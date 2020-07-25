Вердум — Густафссон: прогноз и ставка «Чемпионата» на бой UFC on ESPN 14

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на бой Фабрисиу Вердум — Александр Густафссон.
Ставка: победа Густафссона в третьем раунде или по очкам за 2.50.
«Для Вердума этот поединок рискует оказаться последним в UFC — в случае третьего поражения подряд его просто отправят на пенсию. Густафссон формально идёт седьмым номером в рейтинге претендентов, но речь о полутяжёлом весе, а теперь он поднялся на категорию выше.
Швед вполне логично считается фаворитом. Он находится в хорошей физической форме, чего нельзя сказать о сопернике. В стойке Густафссон заметно превосходит Олейника, против которого Вердум пару месяцев назад ничего сделать не сумел. Если фаворит сможет защищаться от тейкдаунов, то наверняка победит.
В то же время быстрого завершения боя не ждём. Мучитель в интервью отзывается о Фабрисиу с большим уважением и постоянно добавляет, что тот способен перевернуть ход поединка в любой момент. Похоже, Александр не станет форсировать события и предпочтёт работать на дистанции, чтобы избежать риска.
Брать победу шведа за унылый коэффициент 1.29 совсем не хочется, так что придётся усложнять. Мы бы выбирали между двумя вариантами: П2 в третьем раунде или по очкам идёт за отличные 2.50, а П2 решением судей — вообще за 2.88».
- 25 июля 2020
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:10
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:10
-
08:00
-
07:30
- 24 июля 2020
-
23:45
-
23:35
-
21:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00