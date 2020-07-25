Вердум — Густафссон: прогноз и ставка «Чемпионата» на бой UFC on ESPN 14

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на бой Фабрисиу Вердум — Александр Густафссон.

Ставка: победа Густафссона в третьем раунде или по очкам за 2.50.

«Для Вердума этот поединок рискует оказаться последним в UFC — в случае третьего поражения подряд его просто отправят на пенсию. Густафссон формально идёт седьмым номером в рейтинге претендентов, но речь о полутяжёлом весе, а теперь он поднялся на категорию выше.



Швед вполне логично считается фаворитом. Он находится в хорошей физической форме, чего нельзя сказать о сопернике. В стойке Густафссон заметно превосходит Олейника, против которого Вердум пару месяцев назад ничего сделать не сумел. Если фаворит сможет защищаться от тейкдаунов, то наверняка победит.



В то же время быстрого завершения боя не ждём. Мучитель в интервью отзывается о Фабрисиу с большим уважением и постоянно добавляет, что тот способен перевернуть ход поединка в любой момент. Похоже, Александр не станет форсировать события и предпочтёт работать на дистанции, чтобы избежать риска.



Брать победу шведа за унылый коэффициент 1.29 совсем не хочется, так что придётся усложнять. Мы бы выбирали между двумя вариантами: П2 в третьем раунде или по очкам идёт за отличные 2.50, а П2 решением судей — вообще за 2.88».