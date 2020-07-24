А. Емельяненко — Исмаилов: результат боя АСА 107, сыгравшие ставки и прогнозы букмекеров

В Сочи завершился турнир по смешанным единоборствам АСА 107. В его главном событии встретились Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов. Схватка прошла в тяжёлом весе.



Исмаилов уверенно начал поединок и уже в партере обрушил на противника град ударов. Пятиминутка полностью осталась за Магомедом. Во втором отрезке Исмаилов продолжал доминировать и нанёс сопернику серьёзный ущерб, тем не менее Емельяненко сумел выстоять до гонга. В третьей пятиминутке сценарий встречи не менялся: Александр истекал кровью и продолжал пропускать множество ударов. В итоге в дело вмешался рефери и зафиксировал досрочную победу Исмаилова.

Эксперты не ожидали такого исхода поединка. Исмаилов шёл аутсайдером, ставки на его победу принимались с коэффициентом 2.55. Со ставки в 1000 рублей можно было выиграть 2550 рублей. На успех Емельяненко давали коэффициент 1.50.

При этом букмекеры не были уверены, что бой получится затяжным. На тотал больше 1.5 раунда давали коэффициент 1.95: с 1000 рублей можно было выиграть 1950 рублей. Тотал меньше 1.5 раунда шёл за 1.90.