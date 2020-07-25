«Динамо» Минск — «Городея»: прогноз и ставка на матч чемпионата Беларуси

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Высшей лиги Беларуси «Динамо Минск» — «Городея».

Ставка: победа «Динамо» всухую за 2.00.

«Минское «Динамо» после провального старта сезона и смены тренера потихоньку набрало приличный ход. В предыдущих семи турах удалось зацепить 14 очков из 21 возможного. При этом получилось на выезде обыграть лидера первенства — грозный БАТЭ (2:0).



Удачная серия позволила бело-синим близко подобраться к лидерам чемпионата Беларуси. За 18 проведённых матчей они сумели набрать 27 баллов и сейчас занимают пятую строчку. Отставание от замыкающего топ-3 «Немана» составляет четыре пункта, правда, у того имеется игра в запасе.



А вот гости в предыдущих пяти выездах потерпели четыре поражения с общим счётом 4:14, а единственная ничья пришлась на нестабильную «Славию-Мозырь» (1:1). Любопытно также и то, что минское «Динамо» весьма неплохо играет у себя дома. К слову, за девять домашних матчей в этом сезоне чемпионата Беларуси клуб пропустил только четыре мяча и одержал пять побед, забив восемь раз.



Пожалуй, стоит проверить победу хозяев всухую за 2.00. В семи последних турах минчане пропустили один гол. Работа экс-тренера «Локомотива» Леонида Кучука даёт себя знать».