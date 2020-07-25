«Зенит» — «Химки»: прогноз Эльвина Керимова на матч финала Кубка России

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч финала Кубка России сезона-2019/2020 «Зенит» — «Химки».

Ставка: обе забьют за 2.16.

«Химки» сотворили сенсацию, пройдя в финал Кубка, обыграв в 1/2 «Урал» в Екатеринбурге. И это с учетом того, что из-за пандемии в ФНЛ досрочно завершился сезон. Блистательной подготовкой команда Сергея Юрана смогла компенсировать отсутствие игровой практики.



«Зенит» смог победно завершить сезон в РПЛ, переиграв в гостях «Ростов». Очередная цель питерцев — чемпионский дубль. На стороне команды Семака преимущество в уровне исполнителей, которые к тому же находятся в тонусе. Плюс состав у «Зенита» сыгранный, и физически игроки готовы хорошо. То есть, при всей симпатии к «Химкам», сложно представить, как в этой паре фаворит проигрывает.



Скорее всего, мне кажется, «Зенит» с первых минут побежит в атаку и будет доминировать на поле. Но химчане найдут чем ответить. Комбинационная игра у команды поставлена. Спасибо Андрею Талалаеву, с кем «Химки» сотрудничали большую часть сезона.



Думаю, финал получится результативным, поэтому ставлю на голы. Мой прогноз — обе забьют за 2,16".