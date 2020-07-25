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«Зенит» — «Химки»: прогноз Романа Павлюченко на финальный матч Кубка России

«Зенит» — «Химки»: прогноз Романа Павлюченко на финальный матч Кубка России
Ставки / Прогнозы 0

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка России «Зенит» — «Химки».

Ставка: победа «Зенита» в каждом тайме за 2.44.

«Зенит» и «Химки» сойдутся в заключительном матче сезона в финальном противостоянии Кубка России на поле в Екатеринбурге. Действующий чемпион принимает дерзкого новичка РПЛ.

Сине-бело-голубые давно оформили золотые медали и спокойно доигрывали сезон, готовясь к предстоящему. Тем не менее кубком петербуржцы распыляться не стали. Будут ли они серьезно рассчитывать на трофей?

Каждая команда хочет выигрывать регулярно, и коллектив Сергея Семака — не исключение. На поле «Центрального» выйдет основной состав, претендующий на самые высокие места, так что чуда ждать не приходится.

Скажется ли на химчанах отсутствие игровой практики в последние месяцы, поскольку они провели только полуфинальный матч с «Уралом» (3:1), пусть и вполне удачный?

Думаю, подмосковный клуб будет крайне долго вкатываться в игру и пропустит на первых же минутах. Стоит ждать победу петербуржцев и во втором тайме — велико превосходство. Мой прогноз — победа «Зенита» в обоих таймах за 2,44".

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