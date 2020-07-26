«Энергетик-БГУ» – «Торпедо-БелАЗ»: прогноз Валерия Непомнящего на матч чемпионата Беларуси

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч чемпионата Беларуси «Энергетик-БГУ» – «Торпедо-БелАЗ».

Ставка: «Торпедо» не проиграет за 1.40.

«В предстоящем матче отдаю предпочтение «Торпедо». Команда играет на выезде, но проиграть не должна.



«Энергетик» проиграл в двух прошлых матчах чемпионата — «Минску» (1:2) и «Руху» (1:8). «Торпедо» в свою очередь сыграло вничью (0-0) с минским «Динамо». Сейчас, мне кажется, «Торпедо» наберёт как минимум одно очко, хотя, если посмотреть таблицу чемпионата, «Энергетик» располагается выше.



Состав «Энергетика» ослабил уход лучшего нападающего Джасура Яхшибоева, который перешёл в солигорский «Шахтёр». Скорее всего, хозяевам поля будет сложно забить, тем более «Торпедо» не так много пропускает в этом сезоне».