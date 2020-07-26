«Лестер» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Владислава Батурина на матч 38-го тура АПЛ

Известный комментатор Владислав Батурин дал прогноз на матч АПЛ «Лестер» — «Манчестер Юнайтед».
Ставка: обе забьют за 1.70.
«Матч заключительного тура АПЛ между «Лестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» имеет огромное турнирное значение и является для соперников ключевым в борьбе за путёвку в Лигу чемпионов.
На кону для обеих сторон огромная ставка в виде пропуска в Лигу чемпионов. «Лестеру» необходимо выиграть, а значит, надо атаковать и забивать. Ничейный результат может устроить «лис», но только в том случае, если «Челси» дома уступит «Вулверхэмптону».
У «Манчестер Юнайтед» есть кому себя проявить в атаке и поймать соперника, которого турнирная ситуация заставит идти вперёд, а вот не очень надёжная, порой с грубыми ошибками игра Давида де Хеа явно нервирует оборону и влияет на её надёжность. Предстоящее соперничество обещает быть высокоградусным и драматичным, на итоговый результат ставить не буду, предпочту сделать прогноз на голы".
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