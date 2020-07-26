«Лестер» — «Ман Юнайтед»: прогноз Георгия Черданцева на матч 38-го тура АПЛ

Комментатор Георгий Черданцев сделал прогноз на матч «Лестер» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.08.

«Лестер» — «Манчестер Юнайтед» — решающий матч в борьбе за Лигу чемпионов. «Лестер» там должен был оказаться уже давно, но у парней Роджерса не хватило сил на концовку сезона, слишком много было растеряно. Может быть, не хватило глубины состава, да и очень высокая конкуренция в АПЛ. Этот матч — всё или ничего, потому что «МЮ» тоже может проехать мимо: «Сити» не дисквалифицировали, поэтому пятое место в Лигу чемпионов не попадает. Соответственно, «Юнайтед» может из четвёрки вывалиться, если проиграет, а «Челси» свой матч выиграет.



Всё очень сложно, поэтому на месте Сульшера играл бы на 0:0. Более того, уверен, что «Юнайтед» приедет и будет сушить вёсла. Соответственно, «Лестеру» нужно рисковать, играть на победу, поэтому других вариантов нет. 0:0 — весьма вероятный счёт, но не позволю себе в последнем матче сезона поставить на такой счёт, это противоречит здравому смыслу. Пойду от обратного, тем более что за это дается очень неплохой коэффициент, и возьму тотал больше 2,5 и обе забьют.



Думаю, какой-то гол состоится. В какую бы сторону он ни был забит, он вскроет игру. В этом матче «Лестеру» победа необходима во что бы то ни стало. «Юнайтед» устроит ничья, но играть на ничью – дело рискованное. Думаю, гол вскроет эту игру и мячи влетят в ту и другую сторону. В таком тяжёлом графике предельно собранно и безошибочно сыграть, по-моему, не способна ни одна команда. Игра на три результата – тотал больше 2,5 и обе забьют".