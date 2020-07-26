«Челси» — «Вулверхэмптон»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 38-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Челси» — «Вулверхэмптон».



Ставка: «Челси» победит за 1.90.



«Челси» достаточно сыграть вничью, чтобы оказаться в четверке и пробиться в Лигу чемпионов. «Вулверхэмптону», на первый взгляд, ничего не нужно, но на самом деле желательно выиграть, так как между 6-м и 7-м местом может быть большая разница. Это не только лишняя пара миллионов фунтов за более высокое место от АПЛ, но и разная стадия старта в Лиге Европы. Если финишируешь выше, оказываешься сразу на групповом этапе, а если на 7-м месте, то предстоит пройти три раунда, прежде чем там оказаться.



«Челси» в последнее время разыгрался: 3 мяча забил «МЮ», 3 — «Ливерпулю», хоть и проиграл. Тем не менее неплохо движется команда, с удовольствием бежит вперед. Некоторые игроки, например Пулишич, в хорошей форме, да и с моралью сейчас в команде всё в порядке.



«Вулверхэмптон» хорошо смотрится после паузы, но это касается в основном игры без мяча и в обороне. Всего 1 раз и 9 в матчах с участием «Вулверхэмптона» забивалось больше двух мячей в этот отрезок сезона. Всего раз проходила ставка «обе забьют». Мне кажется, здесь «Челси» фаворит и, скорее всего, добьётся успеха.



Мне кажется, «Челси», набрав такой ход, который мы наблюдали в последнее время, сумеет пройти «волков». Учитываем, что гостям всё-таки нужно будет раскрываться, идти вперёд, что для них может стать губительным. Учитывая, как «Челси» быстро переходит в атаку, создаёт моменты, будет комфортно в таких условиях играть.



Если говорить о ставках, это, во-первых, победа «Челси». Более осторожная ставка – 1Х и тотал меньше 3,5".

«Челси» — «Вулверхэмптон». Прогноз: судьба Лэмпарда, Жиру и Виллиана в руках Кепы Соперники предельно мотивированы: у синих на кону Лига чемпионов, у «волков» — Лига Европы.