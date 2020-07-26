Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Ньюкасл» — «Ливерпуль»: прогноз Артура Петросьяна на матч 38-го тура чемпионата Англии

«Ньюкасл» — «Ливерпуль»: прогноз Артура Петросьяна на матч 38-го тура чемпионата Англии
Ставки / Прогнозы 0

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 38-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Ньюкасл» — «Ливерпуль».

Ставка: обе забьют за 1.77.

«Ливерпуль» ударно закрыл сезон на «Энфилде», отгрузив «Челси» пять мячей и оторвавшись на долгожданной церемонии вручения трофея чемпионов.

Почти уверен, что в Ньюкасле играть будет смешанный состав, где место найдется и Ориги с Минамино, и Шачири с молодыми Джонсом и Уильямсом. Стоит, конечно, дождаться стартовых составов, но, в любом случае, вряд ли увидим еще одну голевую феерию.

При этом наверняка обе команды забьют. «Ньюкасл» — команда с характером, несколькими интересными исполнителями и в последнем матче сезона на родном «Сент-Джеймс Парке» наверняка захочет показать себя с лучшей стороны в матче с чемпионами".

«Ньюкасл» — «Ливерпуль». Прогноз: очередной провал Клоппа, Салаха и Мане на выезде
В пяти последних выездных матчах АПЛ мерсисайдцы победили лишь однажды.
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020