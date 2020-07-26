«Ньюкасл» — «Ливерпуль»: прогноз Артура Петросьяна на матч 38-го тура чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 38-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Ньюкасл» — «Ливерпуль».
Ставка: обе забьют за 1.77.
«Ливерпуль» ударно закрыл сезон на «Энфилде», отгрузив «Челси» пять мячей и оторвавшись на долгожданной церемонии вручения трофея чемпионов.
Почти уверен, что в Ньюкасле играть будет смешанный состав, где место найдется и Ориги с Минамино, и Шачири с молодыми Джонсом и Уильямсом. Стоит, конечно, дождаться стартовых составов, но, в любом случае, вряд ли увидим еще одну голевую феерию.
При этом наверняка обе команды забьют. «Ньюкасл» — команда с характером, несколькими интересными исполнителями и в последнем матче сезона на родном «Сент-Джеймс Парке» наверняка захочет показать себя с лучшей стороны в матче с чемпионами".
- 26 июля 2020
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