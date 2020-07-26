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Эксперты: Майк Тайсон после Роя Джонса может сразиться с Александром Емельяненко

Эксперты: Майк Тайсон после Роя Джонса может сразиться с Александром Емельяненко
Ставки / Прогнозы 0

Букмекеры принимают ставки на возможный бой по правилам бокса между Александром Емельяненко и Майком Тайсоном.

Поставить на то, что поединок состоится до 2022 года, можно за коэффициент 8.00. Это соответствует 12,5% вероятности. Фаворит возможного боя — Майк Тайсон, сделать ставку на победу американца можно за 1.30. Выигрыш Емельяненко оценён коэффициентом 3.30, на ничью дают 10.00.

24 июля 2020 года Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову в бою по правилам ММА.

Ближайший поединок Майка Тайсона пройдёт 12 сентября по правилам бокса. Соперником 54-летнего американца будет Рой Джонс.

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