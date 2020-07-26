«Манчестер Сити» — «Норвич»: прогноз Ильи Казакова на матч 38-го тура АПЛ
Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 38-го тура АПЛ сезона-2019/20 «Манчестер Сити» — «Норвич».
Ставка: «Норвич Сити» не забьёт за 1.64, тотал больше 3.5 мяча за 1.53, победа «Ман Сити» в каждом тайме за 1.46.
«Даже не знаю, есть ли хоть один довод, что «Норвич» в этом матче продержится хотя бы один тайм против «горожан» или сможет забить команде Пепа Гвардиолы хотя бы один мяч. По-моему, тут всё очевидно. Фаворит одержит дежурную победу, аутсайдер снова проиграет и отправится в Чемпионшип. Иных раскладов не вижу.
Здесь небольшие коэффициенты на все разумные исходы, и я бы играл любую из этих ставок. Либо совокупно: «Норвич» не забьет, мы увидим больше трех мячей, а «Сити» выиграет оба тайма».
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«Горожане» в последних шести домашних играх добыли шесть побед с общим счётом 21:1.
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