«Арсенал» — «Уотфорд»: прогноз Ильи Казакова на матч 38-го тура чемпионата Англии

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 38-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Арсенал» — «Уотфорд».
Ставка: победа «Арсенала» за 1.91, «Уотфорд» не забьёт за 3.20.
«Канониры" потрясли, проиграв в Бирмингеме «Астон Вилле». Понятно, сегодня «пушкари» – лихорадочная команда, о какой-то стабильности речи не идет.
Однако сыграть так блекло в атаке и не суметь перестроиться в ходе неудачно складывающегося матча, даже несмотря на традиционные кадровые проблемы, – это очень-очень грустно и бесперспективно на ближайшее время.
«Уотфорд» на выезде играет плохо: не только проигрывает в гостях, но и не может забить. Думаю, можно взять любую из трех ставок: победа «Арсенала», «Уотфорд» не забьет, матч получится низовым.
Посмотрел: британские букмекеры считают, что встреча получится верховой, а обе команды забьют. Им, конечно, виднее. Они глубоко в теме, но не верю, что «Уотфорд» сможет вообще забить, а «Арсенал» забьет много мячей».
- 26 июля 2020
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