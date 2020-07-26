«Ман Сити» — «Норвич»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч чемпионата Англии

Комментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч 38-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Манчестер Сити» — «Норвич».



Ставка: победа «Ман Сити» с форой (-3) за 1.96.



«Встреча не имеет турнирного значения. “Норвич” не побеждает с февраля, потерпел 10 поражений подряд. Команда находится в катастрофическом состоянии и с треском вылетает в Чемпионшип. Правда, при этом получит довольно приличный «золотой парашют»: команды, которые вылетают из АПЛ, получают приличную сумму.



“Манчестер Сити” тоже заканчивает сезон и готовится к Лиге чемпионов. Матч с «Норвичем» может иметь тренировочный характер для коллектива Гвардиолы. Можно было бы ждать спокойной игры, так как выкладываться никому нет смысла. Но есть одно обстоятельство, которое может повлиять на ход матча.



Помните, как закончилась встреча этих клубов в первом круге? Это же скандал в плане результата — “Норвич” обыграл “Ман Сити” со счетом 3:2. Это был первый проигрыш “Манчестер Сити” в чемпионате. Именно тогда и началось все плохое, что не позволило “горожанам” завоевать титул. Думаю, игроки с “Этихада” об этом хорошо помнят. Это может стать дополнительной мотивацией. Кому-то же надо отомстить за проигрыш “Ливерпулю” в чемпионской гонке.



Тем более в последнее время “Ман Сити” выигрывал у некоторых команд с разгромным счетом. Мне кажется, здесь тоже можно ставить либо на крупную победу “Ман Сити”, либо на сухую, либо на победу в обоих таймах. Выбрал бы такой вариант — Ф1 -3. Хотя “Ман Сити” может выиграть с разницей и в четыре мяча, и в пять. Но лучше перестраховаться».

«Манчестер Сити» — «Норвич». Прогноз: Де Брёйне и Жезус начнут подготовку к Лиге чемпионов «Горожане» в последних шести домашних играх добыли шесть побед с общим счётом 21:1.