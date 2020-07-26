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«Арсенал» — «Уотфорд»: прогноз Романа Гутцайта на матч чемпионата Англии

«Арсенал» — «Уотфорд»: прогноз Романа Гутцайта на матч чемпионата Англии
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч 38-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Арсенал» — «Уотфорд».

Ставка: гол «Уотфорда» в первом тайме за 2.17.

«В Лондоне на «Эмирейтс» «Арсенал» принимает «Уотфорд». «Арсеналу» от этого матча многого не нужно, команда завязла в середине таблицы. Микель Артета будет больше ориентирован на хорошее выступление в финале Кубка Англии, который состоится 1 августа. Там соперник намного серьезнее — «Челси».

Достаточно напряженный календарь был у всех в концовке сезона. Не исключаю, что Артета даст возможность отдохнуть кому-то из основных игроков команды, поэтому «Уотфорду» будет полегче. «Уотфорд» борется за выживание: по сути, это стыки с «Астон Виллой», которая в это же время будет играть с «Вест Хэмом» в Лондоне. «Уотфорду» нужно сыграть лучше, чем «Астон Вилла», чтобы остаться в АПЛ, поэтому мотивация команды абсолютно понятна.

Да, там чехарда с тренерами, сейчас «Уотфордом» руководит уже четвертый наставник. Кике Санчес Флорес, Хави Грасия и Найджел Пирсон были уволены в ходе сезона. Думаю, «Уотфорд» сумеет забить, учитывая игру «Арсенала» в обороне. Защитники лондонцев надежностью не отличаются. Причем, думаю, «Уотфорд» забьёт в первом тайме, потому что в таком матче откладывать на потом очень опасно. Мой выбор — гол «Уотфорда» в первом тайме с коэффициентом 2.17».

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В последних шести играх на своём поле лондонцы добыли пять побед с общим счётом 14:3.
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