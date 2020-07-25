«Зенит» — «Химки»: результат матча финала Кубка России и сыгравшие котировки букмекеров

В матче финала Кубка России «Зенит» переиграл «Химки». Финальная встреча Кубка России проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 1:0 в пользу питерцев.
Единственный гол забил нападающий «Зенита» Артём Дзюба на 84-й минуте встречи. Форвард реализовал пенальти.
Эксперты не сомневались в победе «Зенита»: ставки на успех петербуржцев в основное время принимались с коэффициентом 1.25. Со ставки в 1000 рублей можно было выиграть 1250 рублей. На выигрыш «Химок» давали 15.0, а на ничью в основное время — 7.20.
При этом букмекеры не ожидали, что матч получится нерезультативным. Поставить на тотал меньше 2.5 мяча предлагалось за 2.40: игрок со ставки в 1000 рублей получил бы 2400 рублей. Тотал больше 2.5 мяча оценивался коэффициентом 1.64.
- 25 июля 2020
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