«Зенит» — «Химки», 25 июля: как сыграли, кто победил, какие ставки и прогнозы зашли

В матче финала Кубка России «Зенит» переиграл «Химки». Финальная встреча Кубка России проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 1:0 в пользу питерцев.



Единственный гол забил нападающий «Зенита» Артём Дзюба на 84-й минуте встречи. Форвард реализовал пенальти.



Эксперты не сомневались в победе «Зенита»: ставки на успех петербуржцев в основное время принимались с коэффициентом 1.25. Со ставки в 1000 рублей можно было выиграть 1250 рублей. На выигрыш «Химок» давали 15.0, а на ничью в основное время — 7.20.



При этом букмекеры не ожидали, что матч получится нерезультативным. Поставить на тотал меньше 2.5 мяча предлагалось за 2.40: игрок со ставки в 1000 рублей получил бы 2400 рублей. Тотал больше 2.5 мяча оценивался коэффициентом 1.64.