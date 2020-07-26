«Челси» — «Вулверхэмптон»: прогноз Дмитрия Шнякина на матч 38-го тура АПЛ

Комментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч чемпионата Англии «Челси» — «Вулверхэмптон».
Ставка: победа «Челси» за 1.84.
«Тут еврокубковые дела-делища. „Челси“ нужно обязательно выиграть, чтобы остаться в лигочемпионской четверке и не зависеть от встречи „МЮ“ и „Лестера“. „Вуэлверхэмптон“ по итогам сезона идёт в Лигу Европы, до Лиги чемпионов „волки“ уже не дотягиваются, так что сразу отмечаем разницу в мотивации.
Хочу поставить на чистую победу „Челси“, и вот почему. Мотивация серьезнее у „Челси“ — рядом ЛЧ. У „Вулвз“ ее почти нет. Плюс ко всему не забываем, что „Вулверхэмптон“ играет и в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. Совсем скоро матчи плей-офф. Возможно, Нуну Эшпириту Санту кого-нибудь побережет перед турниром.
В отличной форме атака „Челси“ — Виллиан, Жиру и Пуличиш. Да, оборона уязвима, но атака — топ. И в целом „Челси“ здорово смотрится после пандемии. Почти совершили камбэк синие в матче с „Ливерпулем“ в прошлом туре. Это впечатляет и говорит о том, что команда вовремя может включиться.
Ну и в матче первого круга „Челси“ не просто переиграл „Вулверхэмптон“, а разгромил со счетом 5:2. Возможно, какой-то отпечаток это тоже наложит».
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