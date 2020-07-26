Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Лестер» — «МЮ»: прогноз Александра Елагина на матч 38-го тура чемпионата Англии

«Лестер» — «МЮ»: прогноз Александра Елагина на матч 38-го тура чемпионата Англии
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч чемпионата Англии «Лестер» — «МЮ».

Ставка: победа «Лестера» за 3.20.

«Встречаются прямые конкуренты. У “Манчестер Юнайтед” преимущество в одно очко. Больше никаких плюсов перед “Лестером” накануне встречи у “красных дьяволов” нет.

Разность забитых и пропущенных мячей у обоих соперников одинаковая — по +38. Однако у “Лестера” забитых больше. Впрочем, посмотрите таблицу и станет ясно, что ничья ничего не дает “Лестеру”, только победа выводит в заветную четвёрку.

“Манчестер Юнайтед” в случае неудачи в Лестере и домашней победы “Челси” в матче с “Вулверхэмптоном” окажется за пределами Лиги чемпионов.

Обоих соперников устроит только победа. Не будем лукавить, если “Ман Юнайтед” зацепится за ничью, зацепится и за Лигу чемпионов. “Лестеру” нужно выиграть.

Для обеих команд это, без преувеличения, матч сезона. У “Лестера” преимущество своего поля, пусть и без зрителей. В таком матче и знакомые травинки с кочкой — большие помощники. Ставлю на победу “Лестера” с коэффициентом 3.20».

«Лестер Сити» — «МЮ». Прогноз: Рашфорд и Марсьяль займут место Варди в Лиге чемпионов
Накануне матча с манкунианцами «лисы» не досчитаются сразу четырёх основных защитников.
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020