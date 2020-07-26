«Лестер» — «МЮ»: прогноз Александра Елагина на матч 38-го тура чемпионата Англии

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч чемпионата Англии «Лестер» — «МЮ».

Ставка: победа «Лестера» за 3.20.

«Встречаются прямые конкуренты. У “Манчестер Юнайтед” преимущество в одно очко. Больше никаких плюсов перед “Лестером” накануне встречи у “красных дьяволов” нет.



Разность забитых и пропущенных мячей у обоих соперников одинаковая — по +38. Однако у “Лестера” забитых больше. Впрочем, посмотрите таблицу и станет ясно, что ничья ничего не дает “Лестеру”, только победа выводит в заветную четвёрку.



“Манчестер Юнайтед” в случае неудачи в Лестере и домашней победы “Челси” в матче с “Вулверхэмптоном” окажется за пределами Лиги чемпионов.



Обоих соперников устроит только победа. Не будем лукавить, если “Ман Юнайтед” зацепится за ничью, зацепится и за Лигу чемпионов. “Лестеру” нужно выиграть.



Для обеих команд это, без преувеличения, матч сезона. У “Лестера” преимущество своего поля, пусть и без зрителей. В таком матче и знакомые травинки с кочкой — большие помощники. Ставлю на победу “Лестера” с коэффициентом 3.20».