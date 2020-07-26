«Ньюкасл Юнайтед» — «Ливерпуль»: прогноз Александра Елагина на матч 38-го тура АПЛ

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч АПЛ «Ньюкасл Юнайтед» — «Ливерпуль».

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой -2 за 2.75.

«Матч не решает турнирных задач. “Ньюкасл” даже в случае выигрыша не поднимется выше 13-го места. Кстати, это повторение прошлогоднего финиша. Тогда “Ньюкасл” под руководством Рафы Бенитеса набрал 45 очков. Пока на одно больше, чем команда Брюса.



Разность забитых и пропущенных мячей просто удручающая — минус 18. Забито 37, пропущено 55. При Рафе прошлогодние итоги выглядели более прилично: минус шесть, забито было 42, пропущено 48.



Вопрос о новых хозяевах “Ньюкасла” все ещё остаётся открытым. Принятие окончательного решения затянуло все мыслимые и немыслимые сроки. Это не может не сказаться на атмосфере в команде. Все сидят на чемоданах.



Последний матч сродни товарищескому. Трибуны пустые, значение матча нулевое. Команды должны сыграть в своё удовольствие.



Логично все же поставить на победу “Ливерпуля” с форой -2 с коэффициентом 2.75. Точка должна получиться у команды Клоппа чемпионской».