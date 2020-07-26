«Лестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает прогноз на матч английской Премьер-Лиги «Лестер Сити» – «Манчестер Юнайтед».

Ставка: победа «Лестера» с нулевой форой за 2.40.

«Лестер» принимает грозный «Манчестер Юнайтед» в заключительном туре английской Премеьр-Лиги. Как ни странно, интрига в этом матче крайне велика, учитывая плотность в борьбе за путевку в Лигу чемпионов.



«Лисы» потрясающе провели первый круг и держались высоко до вынужденного перерыва, после чего начался откровенный спад и место в главном еврокубке едва не потеряно. Смогут ли они вырвать путевку дома?



Проигрыш в матче с «Тоттенхэмом» (0:3) спутал карты Брендану Роджерсу, поскольку теперь клуб откатился на пятое место. Тем не менее «лисы» сильнее «дьяволов», а значит, шансы есть.



Гостям нужно лишь не проиграть, и именно это может сыграть с ними злую шутку. В любом случае, стоит сыграть от возврата, ведь победы приезжего коллектива не жду".