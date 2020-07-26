«Вест Хэм» — «Астон Вилла»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 38-го тура АПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч АПЛ «Вест Хэм» — «Астон Вилла».

Ставка: «Вест Хэм» не проиграет + тотал меньше 4.5 мяча за 2.00.

«В среду лондонцы официально обезопасили себя от вылета, а Мойес впридачу передал привет бывшему клубу, который вовсю борется за попадание в Лигу чемпионов. Теперь никакой мотивации у команды нет, именно этим и объясняется линия букмекеров. Дело в том, что «Астон Вилла» изо всех сил пытается избежать вылета в Чемпионшип. Ещё совсем недавно ситуация казалась печальной, зато в трёх последних турах удалось разжиться семью очками.



Бирмингемцы хлопнули лишённый мотивации «Кристал Пэлас» (2:0), скатали ничью с «Эвертоном» (1:1) и задушили «Арсенал» (1:0). Рывок позволил покинуть зону вылета и переместиться на спасительное 17-е место, вот только праздновать слишком рано. «Уотфорд» уступает только по дополнительным показателям.



Вроде бы «львам» победа гораздо нужнее, да только почувствовавший силу «Вест Хэм» совсем не похож на клуб, который благородно отойдёт в сторону и отдаст три очка просто так. Нужно учитывать, что «Астон Вилла» в нынешнем сезоне кошмарно выступает на выезде — жалкие две победы в 18 поединках.



Набрано всего 10 очков, разница голов вызывает боль (18:36), а предыдущий успех за пределами родного стадиона датирован аж 1 января 2020 года. И на таком фоне на 1Х дают нестыдный коэффициент 1.69. Возникает соблазн, можно даже подумать про 1Х + тотал меньше 4.5 мяча за двойку.



Вариант посмелее — лобовая ничья за 3.72. Дело в том, что «Уотфорду» в заключительном туре предстоит играть на выезде с «Арсеналом», зацепить победу будет сложновато. При таких раскладах «львов» вполне устроит ничья, так что они вряд ли станут форсировать события и лезть вперёд с первых же минут».