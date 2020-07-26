«Эвертон» — «Борнмут»: прогноз Алексея Смирнова на матч 38-го тура АПЛ в Ливерпуле

Профессиональный гандикаппер Алексей Смирнов дал прогноз на матч 38-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Эвертон» — «Борнмут».

Ставка: тотал больше 1.5 гола в первом тайме за 2.31.

«В последнее время футболисты «Эвертона» играли без желания, будто им угрожают. Это странно, с учетом прихода в команду Карло Анчелотти. Казалось бы, он должен встряхнуть игроков, а на деле уже на протяжении нескольких матчей подряд «ириски» выглядят очень вяло. Будут ли изменения в последнем туре? Думаю, да, поскольку итальянский специалист, да и его подопечные наверняка захотят закончить сезон на мажорной ноте, еще и играя на своем поле.



Что касается «Борнмута», для сохранения места в АПЛ им нужна не только победа, но и проигрыши прямых конкурентов — «Астон Виллы» и «Уотфорда». Ожидаемо, что и гости не станут демонстрировать футбольную блеклость. Полагаю, команда Эдди Хау сыграет с первых минут так же нагло, как это было в концовке матча с «Саутгемптоном», но при этом верю, что с реализацией таких же проблем «вишни» не испытают.



С одной стороны, ожидаю желания реабилитироваться, с другой – стремление зацепиться за последние шансы выжить в высшей лиге. Отталкиваясь от этого, можно предположить, что начало матча получится весьма живым. Предлагаю поставить на ТБ 1,5 гола в первом тайме».