Курс доллара к рублю на сегодня, 26 июля: прогнозы и ставки букмекеров на валюту США

Сегодня, 26 июля, курс доллара США составляет 71,67 руб. При этом букмекеры ожидают, что до конца 2020 года американская валюта не сможет существенно улучшить позиции.
Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).
В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил свои позиции.
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