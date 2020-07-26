«Лестер» — «Ман Юнайтед»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию матча АПЛ
Сегодня, 26 июля, «Лестер Сити» примет «Манчестер Юнайтед» в матче заключительного, 38-го тура чемпионата Англии. Начало матча — в 18:00 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт». Букмекеры уже дали прогноз.
Эксперты отдают предпочтение гостям: поставить на победу манкунианцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.32. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 3.36. Ставки на ничью принимаются за 3.68.
Букмекеры считают, что матч 38-го тура АПЛ «Лестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.06. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23.
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Накануне матча с манкунианцами «лисы» не досчитаются сразу четырёх основных защитников.
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