«Челси» — «Вулверхэмптон», 26 июля: где смотреть, прогнозы и ставки букмекеров

26 июля «Челси» примет «Вулверхэмптон» в матче 38-го тура чемпионата Англии. Начало матча — в 18:00 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».



Эксперты отдают предпочтение хозяевам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.88. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 4.60. Поставить на ничью предлагают за 3.94.



Букмекеры считают, что матч АПЛ «Челси» — «Вулверхэмптон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.98, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.01. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.49.



Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.78, наиболее вероятный счёт — 1:1 (6.40) и 1:0 (6.85).

«Челси» — «Вулверхэмптон». Прогноз: судьба Лэмпарда, Жиру и Виллиана в руках Кепы Соперники предельно мотивированы: у синих на кону Лига чемпионов, у «волков» — Лига Европы.