«Ньюкасл» — «Ливерпуль»: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало матча
26 июля «Ньюкасл Юнайтед» примет «Ливерпуль» в матче 38-го тура чемпионата Англии. Начало матча — в 18:00 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».
Эксперты отдают предпочтение гостям: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.44. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 8.20. Поставить на ничью предлагают за 5.40.
Букмекеры считают, что матч АПЛ «Ньюкасл» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.59, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.68. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.61. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.07.
Ставки на «обе забьют» принимают за 1.74. Самый вероятный счёт — 2:0 (7.80) и 2:1 (8.00) в пользу мерсисайдцев.
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В пяти последних выездных матчах АПЛ мерсисайдцы победили лишь однажды.
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