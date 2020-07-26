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«Ньюкасл» — «Ливерпуль»: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало матча

«Ньюкасл» — «Ливерпуль»: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало матча
Ставки / Прогнозы 0

26 июля «Ньюкасл Юнайтед» примет «Ливерпуль» в матче 38-го тура чемпионата Англии. Начало матча — в 18:00 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».

Эксперты отдают предпочтение гостям: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.44. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 8.20. Поставить на ничью предлагают за 5.40.

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Ньюкасл» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.59, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.68. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.61. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.07.

Ставки на «обе забьют» принимают за 1.74. Самый вероятный счёт — 2:0 (7.80) и 2:1 (8.00) в пользу мерсисайдцев.

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В пяти последних выездных матчах АПЛ мерсисайдцы победили лишь однажды.
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