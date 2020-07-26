«Манчестер Сити» — «Норвич»: где будет трансляция, во сколько начало, смотреть онлайн

26 июля «Манчестер Сити» примет «Норвич Сити» в матче заключительного, 38-го тура чемпионата Англии. Начало матча — в 18:00 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».

Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.10. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 33.00. Ставки на ничью принимаются за 18.0.



Букмекеры уверены, что матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Норвич Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.21, а тотал меньше 2.5 мяча — за 4.55. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.12.

Поставить на гол в исполнении обеих команд можно за 2.36.