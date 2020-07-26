«Верона» — «Лацио»: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало матча
26 июля «Верона» и «Лацио» сыграют в матче 36-го тура чемпионата Италии. Начало встречи — в 20:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».
Эксперты считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Лацио» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.17. Успех «Вероны» оценён букмекерами коэффициентом 3.55.
Букмекеры уверены, что матч чемпионата Италии 26 июля «Верона» — «Лацио» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.72, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.38. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.86.
Если забить сумеют обе команды, сыграет коэффициент 1.59. Наиболее вероятный счёт — 1:1 (6.70) и 2:1 в пользу римлян (8.50).
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