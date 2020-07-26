«Ньюкасл» — «Ливерпуль»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 38-го тура АПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Ливерпуль».

Ставка: ИТМ 2 гола «Ливерпуля» за 2.19.

«Подопечные Юргена Клоппа не смогли выбить сотню именно из-за выездных матчей. В родных стенах они привычно штамповали победы, единственная осечка — 1:1 с «Бёрнли», да и там имелось колоссальное преимущество. Не хватило только реализации. А вот на выезде всё грустно. В пяти последних гостевых матчах удалось одержать лишь одну победу — 3:1 над «Брайтоном».



Букмекеры дают на лобовую победу гостей коэффициент 1.44, который, с учётом всех данных, смотрится просто смешно. Понятно, в случае необходимости «Ливерпуль» вдавил бы «Ньюкасл» в штрафную и методично усиливал хватку до тех пор, пока соперник не сломался бы.



Но сейчас совсем другой случай. «Сороки» спокойно доигрывают сезон в ожидании новой жизни: середина турнирной таблицы чемпионата Англии, зона вылета давно позади. На выезде результаты кошмарные, зато в родных стенах всё оптимистичнее.



В семи предыдущих домашних встречах подопечные Стива Брюса проиграли всего однажды: 1:3 — со сверхмотивированным «Тоттенхэмом», который изо всех рвётся в Лигу Европы. Надо сказать, что «шпоры» выглядели ничуть не лучше соперника, вплоть до 90-й минуты была интригаь. А потом Гарри Кейн забил третий мяч.



Все остальные уехали с «Сент-Джеймс Парк» без победы. В том числе и «Челси» (1:0) с «Шеффилд Юнайтед» (3:0). Потому предпочтём сыграть от аутсайдера, линия это позволяет. Брать ли классический вариант 1Х за изумительный коэффициент 3.18 — дело вкуса. В принципе, для такого потенциального выигрыша риск вполне оправдан.



А вот П1 с форой (+1.5) за 1.87 или ИТМ 2 гола «Ливерпуля» за 2.19 выглядят замечательно. На выезде мерсисайдцы в последнее время забивают скупо. Если хозяева выдержат стартовый натиск, дальше им будет легче».