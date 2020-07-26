«Челси» — «Вулверхэмптон»: прогноз и ставка на матч 38-го тура АПЛ в Лондоне

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Вулверхэмптон».

Ставка: гол в первые 29 минут — нет за 2.17.

«Состав у лондонцев сильнее, да и фактор своего поля нельзя сбрасывать со счетов. Однако «Вулверхэмптон» не позволит создать много остроты, а для всего остального есть Кепа. Фактор вратаря рискует оказаться ключевым, не случайно в СМИ накануне появились новости, что испанский голкипер потерял доверие Фрэнка Лэмпарда.



Кепа неприлично часто для вратаря топ-клуба пропускает из-за пределов штрафной. Если бы он справлялся с ударами увереннее, «Челси» наверняка смог бы зацепиться за очки в минувшем туре с «Ливерпулем». А так, новоиспечённый чемпион Англии забил практически всё, что у него было.



С учётом высочайшей значимости поединка для обеих сторон, логично предположить, что дебют получится аккуратным. Давать оппоненту фору в дебюте и ставить под сомнение исход всего сезона будет слишком неосмотрительно. Хозяев полностью устроит ничья, а гости в принципе не любят форсировать события и лезть на рожон.



На таком фоне здорово смотрится ставка «гол в стартовые 29 минут — нет» за 2.17. Лезть в исход опасно: шансы хозяев действительно выше, но у гостей порядок с дисциплиной, классные стандарты и сразу несколько футболистов с отличным дальним ударом. Шансы зацепиться у «волков» непременно будут».