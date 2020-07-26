«Лестер Сити» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз Александра Кержакова на матч АПЛ

Бывший форвард «Зенита» и сборной России Александр Кержаков дал прогноз на матч 38-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» – «Манчестер Юнайтед».
Ставка: победа «МЮ» за 2.38.
«Лестер» подходит к этому матчу не в лучшей форме: проиграл в двух последних встречах из трёх. Причем если проигрыш в матче с «Тоттенхэмом» еще простить можно, то 1:4 с «Борнмутом» сильно бьет по настрою. Думаю, далеко не факт, что они смогут собраться и переиграть бегущих вперед «красных дьяволов».
«Ман Юнайтед» давно не знает поражений. После рестарта чемпионата выигрывал почти во всех матчах. Единственные осечки в последних встречах у «красных дьяволов» — две ничьи: с «Вест Хэмом» и «Саутгемптоном». В остальных встречах «МЮ» уверенно выигрывал и много забивал.
Думаю, «Юнайтед» находится сейчас в слишком хорошей форме, чтобы отдать столь нужные очки «Лестеру». По сути, это главный матч сезона. «МЮ» уже давно не играл в ЛЧ, завсегдатаем которого считался раньше. Мой прогноз – выигрыш гостей".
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